冠軍遭「暗」算 道奇：不信對手有充分悔意

道奇隊透納。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕針對太空人偷暗號作弊，道奇昨在球迷會上首次公開回應，認為儘管這件事令人沮喪，但就像明星三壘手透納所言，道奇全隊上下應該沒有人想要追討回來的冠軍盃，「我們想用正確的方式奪冠！」

拒追討 想用正確方式奪冠

「令人沮喪」（frustrating）是昨與會的道奇職員最常用的字，就連棒球營運部總裁佛里曼都表示，他不相信太空人在大聯盟公布調查報告證實作弊屬實之後，有展現充分的懊悔之意。道奇在2017年世界大賽以3勝4敗不敵太空人，如今證實太空人以不當方式奪下隊史首冠。

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道奇教頭羅伯斯則表示，除了沮喪，這件醜聞更讓他深信，應該還給克蕭、達比修有及簡森等投手公道，「他們承受不公平的批評聲浪」。克蕭因第3個小孩出生，昨並未現身，只透過影片向球迷問候，他當年在首戰於道奇主場奪勝投，但第5戰轉戰太空人主場只投4.2局就失6分退場。

35歲的透納在2017年季後賽表現出色，還拿下國聯冠軍賽MVP，他也成為昨受訪主角。透納表示，其實該年球季就有其他隊警告道奇小心太空人偷暗號，他認為大聯盟的報告證實了大家一直以來的質疑。

只是，針對洛杉磯市議會日前通過決議，要求大聯盟必須追討2017年太空人、2018年紅襪拿下的世界大賽冠軍，並將這兩年冠軍頒給道奇，透納則不以為然，認為這樣於事無補。

透納說，「我想，球團上下沒有人會想要這樣的冠軍，我們想要親自體驗那些事情，在休息室噴香檳、辦冠軍遊行。」

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