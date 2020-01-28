KOBE罹難》黑曼巴5度來台 魔鬼訓練操翻

2006年9月首度訪台的巨星布萊恩（中），與五峰鄉原住民小朋友相見歡。（資料照，記者梁偉銘攝）

NBA球星布萊恩（左）2007年9月第二度造訪寶島，和SBL球員切磋球技。（資料照，中央社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕NBA傳奇球星布萊恩殞落舉世震驚，視他為偶像的台灣籃球員莫不深感遺憾，柯比曾5度造訪寶島，每回都掀起熱潮，主持訓練營認真嚴苛，強度與壓力之大，讓「寶島飛人」陳信安、「野獸」林志傑等名將迄今印象深刻。

爆汗訓練營 操到學員軟

有別於眾老外球星暑假期間來台作秀觀光為主，自我要求極高的布萊恩，參與訓練總是「玩真的」，不但課程操好操滿，甚至主動加碼菜單，還親自下場示範攻守技巧，要求細節修正毫不馬虎，常見「魔鬼老大」帶頭狂奔衝刺，所有人都累到汗流浹背喘不過氣，甚至有學員快抽筋，柯比的執著與強烈好勝心，讓陳信安、林志傑、呂政儒、簡明富等好手大開眼界，現在回想起來仍大呼過癮。

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布萊恩2007年9月第二度造訪寶島，在台大體育館舉行見面會，並和SBL球員切磋球技。（資料照，記者王藝菘攝）

布萊恩（右）2009年7月23日3度訪台，在台大體育館傳授籃球攻防技巧給Nike Summer League的學員，要求細節修正毫不馬虎。（資料照，記者張嘉明攝）

2009年7月23日NBA明星布萊恩3度來台，在台大體育場與球迷親切互動。（資料照，中央社）

自曝愛亞洲 喜禪學靜坐

外號「黑曼巴」的布萊恩，早自2006年起就陸續來過台北和高雄等地，除了宣傳專屬鞋款，也參與各式訓練活動，堪稱國內球迷最熟悉的NBA球星之一，而柯比受訪時，也透露自己很喜歡亞洲，尤其台灣山林之美，更讓喜歡禪學靜坐的他，感覺非常舒適自在。

湖人傳奇球星布萊恩2015年8月4度訪台，在台大體育館舉行籃球訓練營。（資料照，記者陳志曲攝）

2016年6月剛退休的NBA巨星布萊恩5度訪台，出席高雄籃球訓練營。（資料照，記者黃志源攝）

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