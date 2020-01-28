KOBE罹難》MVP恭賀MVP 意外成最後身影

國聯MVP道奇隊貝林傑才在推特貼上布萊恩道賀的影片，沒想到影中人不到1天就驟然離世，讓他難以相信。（取自貝林傑推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前湖人球星布萊恩驟逝，不僅震驚NBA，美職大聯盟也同聲哀悼。布萊恩生前的最後幾個公開活動之一，就是錄製影片向同城道奇的國聯MVP貝林傑道賀，如今布萊恩身影成絕響。

布萊恩在影片中激勵貝林傑，說他去年達成的成績「都還不錯」，但今年期望他更上一層樓、突破自我，貝林傑也在自己社群中分享並向前輩道謝。意外發生後，貝林傑難過不已，在社群寫著：「才不到15小時，為他的家人祈禱，我仍無法相信這件事，真希望這不是真的。」

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布萊恩曾受邀到道奇球場開球，和棒球界頗有淵源，大聯盟官方昨發文表示：「我們對於布萊恩和女兒吉安娜遭遇的直升機意外感到無比沉痛，為其家人及受到影響者祈禱。」

同機罹難者 為賈吉恩師

當時，機上還有布萊恩好友、在橘郡海岸學院擔任棒球教練的阿爾托貝利一家人，也同樣罹難。阿爾托貝利在大學球界育才無數，是洋基賈吉、大都會麥克內爾的恩師。

與布萊恩同機的棒球教練阿爾托貝利，也同樣罹難。（美聯社）

阿爾托貝利家族的親友，到球場悼念。（美聯社）

麥克內爾受訪時曾說，若非阿爾托貝利的教導，他不可能擁有職棒生涯，如今恩師驟逝，他在社群媒體上悲痛道：「籃球界和棒球界都痛失人才。」

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