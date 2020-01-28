KOBE罹難》強忍哀痛飆50分 里拉德獻最高致敬

拓荒者後衛里拉德昨單場狂轟50分，已連續3戰飆破40分。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕後衛里拉德昨單場狂轟50分，率拓荒者139：129擊敗來犯的溜馬，前兩戰分別拿下61分、47分的他，也締造連3場都破40分關卡的隊史紀錄，但賽後他坦承，原本心情難過到不知如何打球，還好總教練史托茲鼓勵大家：「布萊恩每場都展現強大競爭力，相信他也希望我們這麼做，來展現榮耀！」

已連3場轟破40分

里拉德從小看著布萊恩打球長大，驚聞噩耗難以置信，「這是不幸的日子，我一度沮喪到無法上場」。所幸在教頭開導下，重燃旺盛鬥志，三分球12投8中，火力冠絕全場，另有13助攻、6籃板。

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至於過往與布萊恩對陣多年的「甜瓜」安東尼，則繳出14分、8籃板，包括最後1分41秒時關鍵三分彈破網，再把領先擴大至雙位數，也澆熄溜馬反撲氣燄。他嘆說，這應該是生涯最難打的一場比賽，「大家當下都呆了，根本無心戀戰，但老實說，以我認識的柯比，會希望我繼續打球」。

布萊恩驟逝震撼NBA，交情頗深的後輩好友厄文甚至情緒崩潰，賽前直接以「私人理由」離開球場，籃網在「紐約內戰」中，也以97：110不敵尼克，籃網主帥亞特金森不方便透露詳細狀況，只簡單回應：「畢竟是知己好友，這對他來說非常、非常艱難。」

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