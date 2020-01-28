NBA傳奇殞落 Kobe墜機驟逝

13歲的吉安娜（左）遺傳老爸布萊恩（右）的優良籃球基因，潛力備受期待，可惜想打進WNBA的夢想，如今已無法實現。（今日美國資料照）

〔記者林岳甫、呂伊萱、洪美秀／綜合報導〕擁有高人氣的ＮＢＡ偉大球星「黑曼巴」布萊恩，昨天搭乘私人直升機「曼巴號」帶著二女兒吉安娜前往籃球學校比賽，因視線不佳在加州卡拉巴斯薩城撞山墜毀，包括布萊恩、吉安娜及駕駛共九人罹難，震驚全球。

ＮＢＡ偉大球星「黑曼巴」布萊恩，昨天搭乘私人直升機「曼巴號」帶著二女兒吉安娜前往籃球學校比賽，因視線不佳在加州卡拉巴斯薩城撞山墜毀，包括布萊恩、吉安娜及駕駛共九人罹難，震驚全球。（歐新社資料照）

搭乘直升機 疑視線不佳撞山

外媒指出，布萊恩的直升機昨在洛杉磯動物園上空因天候不佳，飛行高度僅約二六七公尺，在空中更盤旋至少六圈，專家研判是想等大霧散去。不過，直升機駕駛與機場塔台聯繫後決定往南飛行，卻因視線不佳，直撞約五二○公尺高山。

四十一歲的布萊恩與妻子凡妮莎育有四個女兒，十三歲吉安娜遺傳老爸優良血統，潛力受期待。吉安娜原想就讀美國大學女籃強權康乃狄克大學，完成打進ＷＮＢＡ夢想，如今已無法實現。

在全球擁有相當影響力的布萊恩意外身亡消息傳出後，震撼全球，美國總統川普連發三則推特表達哀悼之意，前總統歐巴馬也透過推特致哀。

請繼續往下閱讀...

蔡英文總統也在推文致悼，她表示，許多年輕台灣球員都受到布萊恩的啟發，他雖逝世，但遺留下來輝煌傳奇會被那些愛著他的人永遠銘記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法