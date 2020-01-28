澳洲網球公開賽》抱病上場 詹家姊妹晉8強 追平合拍最佳戰績

詹詠然（左起）與詹皓晴3連勝挺進澳網女雙8強，追平賽史合拍最佳戰績。 （詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第7種子詹詠然／詹皓晴昨抱病出擊，7：6（7：5）、6：4擺糾日本土居美咲／尼古拉絲庫（羅馬尼亞）的糾纏，挺進澳洲網球公開賽女雙8強，已追平賽史合拍最佳戰績。

大小詹近來都感冒身體微恙，臨場狀況受影響，錯失開賽先破優勢，遭到日羅組合盤中回破緊咬，所幸姊妹發揮前後排默契，戰線拉入搶7後來居上，從0：3連得5分超前拿下；次盤雙詹乘勝追擊，接連突破5：2聽牌，雖又被對手反撲倒趕2局，關鍵第10局她們聯手保發滅火，激戰1小時50分鐘出線。詹家姊妹已連2年安抵澳網前8，下個對手是去年美網女雙封后的第3種子梅騰絲（比利時）／莎芭蓮卡（白俄羅斯），預計台灣時間今中午力拚4強門票，期許更上層樓的大詹說：「放手一搏，希望拚出最好表現。」

謝淑薇與英國斯庫普斯基的混雙組合，昨與中國鄭賽賽／弗利根（比利時）陷入苦戰，雙方人馬各下一盤，謝／斯錯失搶10決勝5：3優勢，9：9僵持時連掉關鍵2分，終以6：3、3：6、9：11遭逆轉，16強止步。

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小薇混雙止步 女雙今拚晉4強

小薇今將專心拚女雙，她與捷克女雙球后史崔可娃近況甚佳，台灣時間今上午約9點半遭遇非種子美國組合布蕾蒂／杜海德，可望再下一城躋身4強。

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