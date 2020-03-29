何時辦2020奧運? 一日一版本

奧運延期時間落點最快3週內定案，東京都知事小池百合子（左一）曾表示，若避開夏季，希望在札幌舉辦的馬拉松能改回東京。（資料照）

巴赫、森喜朗 春夏不同調

〔記者廖聿偉／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，2020年東京奧運被迫延期一年，國際奧會（IOC）近期舉辦多場視訊會議，與各國執委討論延賽相關事項。日本前首相、東京奧運籌委會主席森喜朗則透露，最理想的時間是在明年6月至9月間，且最快3週內就會定案。

奧運舉辦日期也將牽動國際賽安排，奧會主席巴赫表示，「奧運會在夏天之前舉辦，但不一定是在7、8月，畢竟現在疫情仍未趨緩，何時能控制住也是未知數，奧運舉辦日期必須謹慎決定。」

若奧運在7月舉行，2021年世大運首當其衝，恐被迫停辦，因此也有部分委員建議可提前到3、4月舉行；屆時正逢日本櫻花季，氣候涼爽，能減少降暑費用，且避免颱風攪局。

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森喜朗則回應，春季舉辦奧運也是選項之一，但籌辦奧運工程浩大，需要較長時間準備，此議題會先在日本國內取得共識，才會與國際奧會協商。

已售門票 傾向照常使用

奧運延期，至少造成超過6400億日元（約1700億台幣）的損失，森喜朗認為，國際奧會也要負擔部分損失。至於已賣出的逾500萬張門票如何處置，東京奧運組織委員會事務總長武藤敏郎表示，初步規劃是已售出的門票仍能照常使用，但主辦國也能以疫情延賽屬不可抗力因素，拒絕退費，是否開放退票，還要再研議。

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