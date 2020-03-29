MLB第N版方案 開季29人利台將

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟2020年球季不確定何時展開，各種因應方案還在討論，有媒體披露，球季恢復的第一個月，今年實施的26人名單新制將再放寬至29人，以便因應可能大幅增加的雙重賽。

江少慶（資料照）

胡智為（資料照）

吉力吉撈‧鞏冠（資料照）

《USA Today》指出，大聯盟30支球隊已達成共識，鑑於雙重賽勢必增加，恢復球季的第一個月，將把26人名單擴編至29人，之後再恢復到26人，藉此減輕投手甚至捕手的負擔。投手江少慶、胡智為與捕手吉力吉撈‧鞏冠（朱立人）這3位台灣球員，可能成為應急戰力。

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至於球季何時開打，傳出大聯盟與球員工會達成3項協議，包括相關單位不再禁止大型聚會、美國與加拿大都取消旅行限制、醫療專家同意開打將不會對健康造成風險，預計週末送交各球團老闆批准通過。

3門檻達標 才能開打

此外，大聯盟有權基於經濟考量，讓兩隊選擇在第三地開打，以便球迷進場看球；洋基已開始動作，鑑於紐約州疫情嚴重，可能把主場賽事移往佛州，替代主場除了位於坦帕的春訓基地，也不排除租用光芒、馬林魚的主場。

至於年初提出的季後賽14隊新制，原本預計最快2022年才實施，很可能受疫情影響而提前在今年上路，兩聯盟晉級名額從5隊增至7隊，戰績最佳球隊第一輪輪空、優先晉級分區系列賽，其餘6隊先打3戰2勝制的外卡賽。

日職方面，由於阪神虎有3名球員確診，加上東京疫情持續擴大，中央聯盟緊急召開臨時理事會，開幕戰可能再延到5月中旬，賽季縮水、打雙重賽都列入討論；中日龍球團表示，約有15人曾與確診阪神球員伊藤隼太接觸，其中10人是球員，是否為親密接觸，交由專業醫師判斷。

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