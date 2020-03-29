全國大專田徑公開賽》東奧延期 林家瑩憂恐退休 黃士峰喜多點準備

林家瑩在109年全國大專校院田徑公開賽暨奧運選拔系列賽第一站公開女子組鉛球決賽，推出14.25公尺的成績。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣鉛球女子紀錄保持人「阿牛」林家瑩，昨在全國大專院校田徑公開賽中，繳出14公尺25摘銀，對於奧運延期，她表示，由於之前是向國北教大請假訓練，若無法繼續請假，可能就此退休，卸下國家隊戰袍；同樣受疫情影響的標槍好手黃士峰則認為，延期一年反而有更充裕時間做準備。

黃士峰在109年全國大專校院田徑公開賽暨奧運選拔系列賽第一站公開男子組標槍決賽，擲出72.80公尺的成績。（記者陳志曲攝）

37歲林家瑩曾在2008年、2012年參與奧運，她自去年向學校請假，前往國訓中心訓練，目前有機會透過協會徵召出賽，她說：「我的調訓期只到今年7月，得看之後比賽時間及國際田總的取得資格辦法出來才能決定，若沒辦法請假，可能就會退休。」

如今奧運延期，讓參賽出現更多變數，林家瑩說：「當然很希望可以參加奧運，讓自己的國手生涯有個好的結束，但如果不行也能接受，畢竟這段時間，學校願意讓我請假訓練，已經心存感激。」

台灣標槍好手黃士峰昨受雨勢影響，昨在公開男子組標槍決賽僅繳出72公尺80摘下金牌，他認為整體狀況不理想，丟起來有些綁手綁腳。

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黃士峰目前尚在為奧運資格努力，他認為，延期後自己的訓練節奏會放緩，準備時間更充裕。上半年賽事受疫情影響，大多已延期或取消，但他還是會把自己準備好，等待機會。

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