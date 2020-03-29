大專棒球聯賽》冤家路窄 文化戰開南 爭冠軍門票

文大推出即將畢業投入中職選秀的姚杰宏先發。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕108學年度大專棒球聯賽4強賽，昨因雨延至今天開打，下午1點文化大學對開南大學、下午5點國立體大對嘉義大學（FOX體育台直播），地點在三重棒球場，贏家取得明天冠軍戰門票。

開南由去年U18世界盃MVP、飆速150公里的余謙先發。（記者劉信德攝）

文大 中職選秀姚杰宏先發

三重棒球場場地積水，出動工作人員舀水、吸水，但雨勢不斷，主辦單位宣布比賽延期。（記者劉信德攝）

文大、開南大專聯賽冤家路窄，前年4強賽文大5：0擊敗開南晉級冠軍戰，再扳倒台體大奪冠；去年冠軍戰文大2：1氣走開南登頂，今年挑戰3連霸，得先過今天這關。

文大推出即將畢業投入中職選秀的姚杰宏先發，最快球速147公里的他，8強賽對開南先發7.1局僅1責失拿下勝投，今盼複製好投。

開南 目標旅外余謙先發

開南由去年U18世界盃MVP、飆速150公里的余謙先發，許多球探緊盯，他表明目標旅日或旅美，「受疫情影響，今年旅外可能較困難，自己會調適心態。」

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嘉大 遇強敵國體大

嘉大暌違12年再闖大專聯賽4強，國體大則連4年沒打進冠軍戰，8強賽兩隊交手國體大7：5勝出；受武漢肺炎疫情影響，今4強賽關門打，僅限事先登記的每隊50人親友團觀戰，大會將嚴格執行進場前量體溫等防疫規範。

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