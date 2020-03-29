索沙先發4局挨4轟丟7分 洪總：在熱身賽被打是好事

總教練洪一中表示，索沙在熱身賽被打全壘打是好事，但提醒他要謹慎。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕職棒31年球季原本應該在昨天展開，受武漢肺炎疫情持續擴大影響，開幕戰還要等到4月11日，也讓富邦悍將洋投索沙前天先發4局挨4轟丟7分僅供參考，總教練洪一中表示，在熱身賽被打全壘打是好事，索沙的態度要更謹慎。

提醒他要專注 態度謹慎

索沙去年球季投86.2局僅挨5轟，前天在自辦熱身賽對中信兄弟才投4局幾乎追平，洪總認為，目前還在打熱身賽，目的是要找出缺點，球季還要兩週才開打，被打這麼多全壘打是好事，「如果這場是季賽，那問題就很大了。」

洪總指出，索沙是很好的投手，光是直球就很有威力，但中職每隊打者都在研究他，如果不在配球上用點心思，這個情形早晚會發生，「這場他的專注力確實比較不好，有提醒他要用更謹慎的態度去面對比賽。」

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悍將在清明連假結束前，只剩今天、4月3日在新莊2場自辦熱身賽，洪總表示，各隊陸續回到主場備戰，熱身賽不好安排，在4月12日球隊開季首戰前，會派一軍去打4月7、8日在台南、澄清湖的二軍例行賽，再根據這2場的表現決定一軍開季26人名單。

悍將於24日打完最後一場公辦熱身賽，一軍拉回北部在主場新莊繼續練習，昨天因為下雨只在室內練習，洪總表示，北部此時的天氣通常沒南部好，很幸運直到昨天才首次碰上下雨，但表定今天要打自辦熱身賽，對訓練進度沒有影響。

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