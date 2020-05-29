日職球季瘦身 台將機會大增

日職本季調整賽程與規則，台將呂彥青有機會首度站上阪神一軍舞台。（取自網路）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本職棒受武漢肺炎疫情影響，預計6月19日開季，例行賽也從原本的每隊143場減至120場，日刊體育報導，日職為此考慮設定特別規則，將一軍外籍球員名額增加到5人，台灣球員可望增加上一軍的機會。

過去日職一軍最多增登4名外籍球員，不能全部登錄投手或野手，而在不改變現行同場4人出賽的前提下，登錄名額增加為5人，例如先發的外籍投手登板後，第二天起仍留在一軍，免受下二軍後10天才能再登錄一軍的限制，其他4名外籍球員則可同時上場。

日職每隊支配下名單通常有5、6名外籍球員，有的還有外籍育成選手，競爭相當激烈，羅德陳冠宇2月初曾表示，羅德今年網羅了2名有日職實績的後援洋投，外籍球員共有4投2野，還有2名育成洋投，競爭比往年更激烈。

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如果通過增加外籍球員的特別規則，陳冠宇、宋家豪等台灣球員都可望受惠，陽岱鋼和張奕則因為在日本念高中，不受外籍球員限制。

一軍擬增至29人

洋將5名額

5月22日的日職防疫會議上，專家小組為避免選手體力和免疫功能下降，減輕選手的身心負擔，建議設立一軍名單增加到29人，同場出賽維持25人，以及增加外籍球員來補強戰力的特別規則；此外，最多打9局、3個半小時等方案也在討論中。

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