NBA復賽新制 直接打季後賽？

葛瑞芬（左，資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA停賽已逾2個月，隨著武漢肺炎疫情趨緩，近期復賽逐漸明朗化。NBA主席席爾瓦預計將在本週六與NBA董事會和球員工會進行會議，做出最後決議。目前復賽日期敲定在7月底至8月初之間，賽制部分則眾說紛紜，最有可能採用新賽制復賽，甚至直接打破東、西部的編制，按照例行賽排名採種子序方式打季後賽，用最有效率的方式，結束史上最不平靜的球季。

保羅（左）有機會靠著「特赦條款」，與好友詹姆斯（右）並肩作戰，一圓冠軍夢。（資料照，今日美國）

1、奪冠球隊竄出黑馬

NBA復賽在即，聯盟擬考慮直接取消例行賽，由排名前16強晉級季後賽，或是仿造男籃世界盃模式，改打小組賽。但美媒預言，今年恐出現大量冷門，奪冠球隊也可能是大黑馬。

目前聯盟計畫將剩餘賽程安排在「中立場」迪士尼複合式體育中心舉行，如此列強就失去季後賽最重要的主場優勢。本季東、西部前3名主場勝率都超過73%，聯盟龍頭公鹿在主場更僅吞下3敗，失去主場球迷的喝采，等於喪失7戰4勝首戰和第7戰生死鬥的最大屏障，排名下剋上的冷門可能大幅上升。

請繼續往下閱讀...

另外，各隊休兵超過2個月，這段期間球員被迫在家自主訓練，近期才陸續恢復訓練，且聯盟目前還有7支球隊尚未開放訓練場館，如何在1個多月的訓練營將球員調整至足以應付季後賽高強度的狀態，成為能否奪冠的關鍵。

2、大帝攜手保羅拚冠？

疫情攪亂本季賽程，例行賽甚至可能縮水，排名末班段的球隊可能提前放暑假，加上聯盟、各隊收入銳減，下季薪資上限恐大幅縮水。有多支球隊已向聯盟建議，希望能仿效2011年的「特赦條款」，讓各隊能至少買斷1名球員，提前部署下個球季。

若實施「特赦條款」，球隊支付剩餘薪資或和解金後，將能清出薪資空間；被買斷的球員則可用底薪加入強隊。美媒認為，活塞葛瑞芬和雷霆保羅可能是最大受益者。

31歲的葛瑞芬年初進行膝蓋手術，本季僅出賽18場。但最新消息指出，葛瑞芬復元狀況良好，最快7月就能上場比賽，加上活塞戰績低迷，恐無緣季後賽，他可能琵琶別抱，加盟爭冠勁旅。

35歲的保羅生涯獨缺冠軍戒指，下季年薪更高達4400萬美元（約13.2億台幣），難以被交易，如今靠著「特赦條款」，可以底薪加盟頂尖強隊，甚至加盟湖人，與好友詹姆斯並肩作戰，一圓冠軍夢。

3、嚴格控管球員眷屬

NBA預計將在迪士尼複合式體育場復賽，聯盟將針對球員眷屬進行嚴格控管，必須經過檢疫與隔離，確認安全無虞，才能進駐迪士尼樂園飯店。另外，為了怕親友人數過多，造成防疫破口，聯盟可能在季後賽第一輪或是有部分球隊被淘汰後，才開放家屬陪同，以避免群聚感染。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法