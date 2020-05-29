WSBL》黃湘婷打滿場 電信咬住台元

電信黃湘婷（左）遭遇貼身防守。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕目前分居第2、3名的台元和電信，昨日交手為晉級冠軍戰重要一役，電信在黃湘婷和林玉書合砍46分帶領下，終場以87：58擊敗台元，搶下關鍵一勝。

電信前次和台元交手，遭對手三分球打趴，最終以23分差落敗，昨再度碰頭也修正錯誤，電信教練黃曉潔表示，先前吞下連敗，球員主動找出問題檢討、溝通，這一勝完全是她們的功勞。

對於台電前役扳倒台元，讓台元無法持續擴大戰績的領先優勢，黃曉潔坦言，「雖然替台電拿下第2勝感到開心，但她們不斷進步，確實為我們帶來壓力。」

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中鋒黃湘婷打滿40分鐘，繳出全場最高26分、13籃板，她表示，前一場靠台電幫忙擋下台元，但這場還是得靠自己，「當作最後一場來拚，加上自己狀況不錯，現在人手不夠，當然得跳出來。」

電信後衛潘姿吟雖只進帳9分，但送出13次助攻，「我的工作是要讓隊友發揮優勢，只有球隊得分乾旱時，才會需要我跳出來。」

台元以5勝6負暫居第2，電信則以4勝7負緊追在後，兩隊將爭奪最後一張冠軍戰門票，下一循環的每戰都是關鍵。

國泰昨面對台電，鄭伊秀攻下全隊最高18分、9籃板，射手黃鈴娟找回外線手感，三分球6投4中、進帳12分，助國泰以93：53收下本季11連勝。

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