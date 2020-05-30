猛獅連轟23場紀錄 就到林祖傑為止

林祖傑前一戰單場5分打點，創生涯新高。 （記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅27日靠林祖傑敲出本季首轟，把團隊連續全壘打場次推進到第23場，去年出賽80場僅有4轟的他雖然有點意外，但很高興能參與球隊這項紀錄，有過去年新人年的經驗，今年在打擊上更有信心。

林祖傑27日4局下轟出3分彈，帶動獅隊單局鯨吞6分以6：4首次超前，11局下滿壘時又敲2分打點安打，助獅隊追到10：11只差1分，單場5分打點創生涯新高，1場就抵前18場的產能，可惜獅隊力拚5小時11分沒能贏球。昨獅隊只花不到3小時就打完，可惜無人開轟，紀錄也隨之中斷。

林祖傑指出，完全沒想到會轟全壘打，球隊也沒把這個紀錄看得很重，4局下打出去時因為球飛得很平，看到左外野手詹子賢一直後退，第一時間覺得會飛越頭頂或打到全壘打牆，因此出棒後很積極跑壘，沒想到竟然會飛出去。

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林祖傑去年在第72場出賽，才於9月6日首次演出單場3安，今年只花19場就追平生涯最佳，他認為，去年是第1年打職棒，感受投手的等級比業餘高很多，有過去年的交手經驗，加上有很多對戰資料可看，今年的準備與了解都更充分。

蘇智傑雖在獅隊推進紀錄期間貢獻6轟，看法也與林祖傑相同，他認為，這個紀錄要靠團隊，不會有人特別感到壓力，不常打全壘打的林祐樂、林靖凱、林祖傑也能幫助紀錄延續，「挑戰個人紀錄就不一樣，自己打不到就沒了。」

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