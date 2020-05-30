3強爭冠軍戒 湖人略勝一「籌」

16強奪冠機率

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA重啟賽季日期未定，但相關賽制的討論傳言四起，不排除直接進入季後賽，取現在例行賽戰績排名前16的球隊捉隊廝殺，美網站分析，湖人將是奪冠的最大熱門。

亞德托昆波（右）。（資料照，美聯社）

NBA復賽在即，若以16強開打的賽制數據分析，湖人擊敗快艇與公鹿，成為最有望奪冠的隊伍。（資料照，法新社）

美媒「The Ringer」報導，主席席爾瓦昨與30隊總管進行電話會議，公布上週的調查結果，有超過半數的球隊總管支持取消剩餘例行賽，並打破過去分部8強各自對戰的傳統，以全聯盟戰績前16名進行季後賽。

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詹皇經驗加持 有利爭冠

美國數據網站「Sports Line」針對此賽制分析奪冠機率，詹姆斯和A.戴維斯領軍的湖人以49勝14負排第2，僅次53勝12負的公鹿，但他們在季後賽被看好有更高的勝算衝擊王座，奪冠機率高達32.3％，快艇以29.7％居次，公鹿為24.7％。

事實上，不只數據分析導向湖人，ESPN資深記者柏克指出：「你需要一個帶領全隊的人，而且那個人得歷經沙場磨練，同時生涯戰績豐碩，這號人物非詹姆斯莫屬，有人在季後賽面臨過更多艱困的情況嗎？」

今董事會 將提復賽方案

不管誰能衝擊冠軍，回歸更急迫的問題仍是賽事的重啟日、賽制以及防疫問題，目前NBA推估可在7月於奧蘭多重燃戰火，至於復賽賽制仍眾說紛紜，有球隊總管還提出以錦標賽決定季後賽排名，以及採取小組制決定冠軍，席爾瓦強調，會參考總管的意見但不保證採納，而他也將在今天參加董事會提出各項復賽方案，由各隊球隊老闆表決出最理想選擇。

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