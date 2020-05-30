西英義宣布開踢 世足冠軍國乾瞪眼

西甲6月11日戰火再起，梅西（左）近日已在巴塞隆納訓練暖身。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德甲率先重啟，西甲、英超和義甲也都宣告下月復賽！歐洲5大聯賽揮別疫情陰霾，足令廣大球迷振奮不已，卻也讓唯一取消的法甲相當難堪，甚至慘遭自家法媒痛批：「愚蠢至極！」

義甲宣布6月20日重啟賽事，C羅（前）是否能率領尤文圖斯9連霸備受矚目。（資料照，美聯社）

6月中旬相繼復工

日耳曼防疫有成，德甲5月中順利開踢，激勵各界也帶來信心，西班牙總理桑切斯宣布西甲6月8日解封，主席特瓦斯也確認，復賽首戰敲定11日；聯盟還規劃，未來每場比賽第20分鐘暫停，向所有因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）過世民眾致意。

利物浦再兩勝奪首冠

千呼萬喚下，英超6月17日重燃戰火！當天由曼城主場迎戰兵工廠、阿斯頓維拉對決謝菲爾聯隊。英媒報導，聯盟20隊歷經視訊會議，全部同意恢復比賽，其中「紅軍」利物浦最開心，喊停前已在積分榜獨走，只差2勝可笑捧隊史首座英超冠軍。

義甲方面，原本預期6月13日動工，但全國封鎖延至14日，體育部長史帕達佛拉最終拍板，6月20日開踢。停賽前，人氣球星C羅領軍的尤文圖斯仍盤據龍頭，能否9連霸備受矚目。

請繼續往下閱讀...

C羅率隊拚9連霸

5大聯賽多達4家重啟，害得4月底「超前部署」提前腰斬的法甲格外尷尬，法國運動媒體《隊報》還以頭版「像個傻子一樣？」痛批，先前里昂等隊更已氣炸，揚言要向最高法院提出上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法