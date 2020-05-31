玉山盃》得郭俊麟真傳 張畯耀曲球玩開了

〔記者龔乃玠／新北報導〕前旅日投手郭俊麟的客座指導，導引新竹市在玉山盃的首勝，昨靠3投聯手8K封鎖，以6：1擊退彰化縣。總教練蔡丞賢指出，郭俊麟將在日本學到的技術和經驗帶回來，讓球員基本能力提升不少。

張畯耀（記者林正堃攝）

逸信．阿娜斯（記者林正堃攝）

陳冠儒（記者林正堃攝）

新竹市3投接力奪首勝

郭俊麟今年結束旅日生涯，返台後曾在家鄉新竹跟隨成德高中練球，為球員帶來不少幫助。昨先發4.1局掉1分的張畯耀說，以前他以曲球搭配直球的模式很死板，郭俊麟灌輸沒有好球和2好球的曲球投法，讓他意識到曲球可以搶好球，也能當引誘球，運用更加靈活。

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張畯耀是新竹市王牌，為將投球數控制在休2天的80球內，5局就由牛棚接手，逸信．阿娜斯和陳冠儒聯手4.2局無失分，強力守成。蔡丞賢指出，希望這屆能打進4強，「玉山盃是他們的舞台，把自己表現好，才有機會被選到U18培訓隊。」

本月才宣布經營新竹棒球場的味全龍，玉山盃也派1名情蒐、投手教練郭勝安和林瑋恩調查高中好手。一般認為龍隊缺投手，郭勝安指出，主要是來看高三生實力，他們當然會想要投手，但好選手都在觀察名單中。

郭勝安前天也觀察新北市隊選秀熱門林子崴投球，認為跟他想像中沒有太大落差，實力不錯。若和平鎮宋晟睿比較，郭勝安指出，林子崴具左投優勢，投球經驗豐富，宋晟睿則是球速快，各有優點。

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