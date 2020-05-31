「排名非拚勁標準」底層台將訴征戰心酸

謝語倢 （網協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界排名第3的奧地利網球名將提姆，日前因「低排名選手不努力」而無意捐錢救助同業的論點掀起論戰，世界排名620的阿爾及利亞女將伊柏拍片揭露為比賽付出的辛苦歷程反駁，讓同樣努力拚戰的台將感同身受。

許育修（網協提供）

提姆酸不努力引全球論戰

伊柏對自己投入賽事的態度問心無愧，希望提姆能給予選手尊重。她表示，因自身經濟狀況不佳，無專業團隊協助，但她不斷埋頭苦練，盼展現最完美一面；她也為了節省開支，找便宜機票和住宿，即便鞋子有破洞仍上場拚戰。

我國21歲新生代球星許育修，至今多在ITF巡迴賽奮鬥，男單世界排名459，正是提姆口中所說的底層球員。他表示，自己秉持的原則是做好球員本分，不管在哪個位置，就是拚盡全力，衝擊更高層級。

至於為了打比賽所經歷的克難狀況不勝枚舉，許育修提到，有時無法入住官方配合的飯店，只能自尋賽場附近的便宜旅館，三天兩頭換一家，入住的地方沒送洗服務，還得自己手洗，洗完再拿到球場曬。

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女雙世界排名135的謝語倢則認為，排名不該成為斷定選手拚戰精神的標準。她表示，很常為了省錢，很多事都自己來，搭車費用也想省，最後只能徒步揹著大包小包行李到球場，「真的要說會說不完，但就是轉變心態看這些事吧。」

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