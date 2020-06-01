專剋兄弟！ 索沙3勝回神

悍將索沙先發8局只失1分，本季3勝全部是打敗兄弟。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將索沙先發8局只失1分，捕手林宥穎轟出2分砲，以4：2擊敗中信兄弟，索沙本季3勝全部是打敗兄弟。

兄弟米蘭達先發6.1局失3分吞下敗投。 （記者陳志曲攝）

悍將范國宸擊出勝利打點。（記者陳志曲攝）

索沙一開賽連續解決13名打者，包括5次三振，第5局才被詹子賢打出第1支安打。索沙投完8局、101球退場，被擊出6支安打，投出6次三振，沒有四壞球，生涯對兄弟先發8場，拿下6勝0敗的戰績。

索沙表示，他沒有注意到今年3勝都來自兄弟，希望下一次對別的球隊也能有同樣的壓制力。索沙本季首戰擊敗兄弟後，先發4場1勝難求，吞下2敗。

索沙表示，之前狀況的確不太好，自己也做了一些修正，這兩場看起來有得到效果，也特別感謝林宥穎的配球引導，昨天的投球策略就是按照林宥穎的指示去投。

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悍將總教練洪一中指出，索沙或許是去年表現太好，今年開季有些掉以輕心，最近他改變心態，不但在技術上加強，也更用心去對付每一個打者，投出他應有的表現。

兄弟先發投手米蘭達前3局只被擊出2支一壘安打，第4局悍將率先上場的李宗賢安打，靠著觸擊推進後，高國輝強襲球擊中米蘭達腿部，反彈穿出一、二壘防線，李宗賢跑回本壘先馳得點。

第6局兄弟複製悍將得分模式，岳東華率先安打，也用觸擊推進，王威晨安打扳成1：1平手。

范國宸勝打 林宥穎首轟

第7局悍將攻勢再起，高國輝和范國宸連續安打攻下超前分，林宥穎打出本季首轟的2分砲，將比數拉開到4：1。

索沙本季單場最多投114球，但是教練團並沒有讓他挑戰聯盟第1場完投勝，第9局換上終結者陳鴻文，雖然一上場被蘇緯達敲出二壘安打，再暴投失分，仍拿下本季第6場救援成功。雙方先發索沙和米蘭達投球節奏明快，此戰2小時55分就打完。

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