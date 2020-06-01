林祐樂阻殺回魂 曾總苦笑

林祐樂重回一軍蹲捕，也找回阻殺身手。 （記者黃志源攝）

重回一軍 先做好「本業」

〔記者徐正揚／台南報導〕林祐樂前天重回一軍蹲捕，開賽起連續2局演出盜壘阻殺，既幫統一獅起碼少丟1分，也讓樂天桃猿總教練曾豪駒無奈苦笑，他認為，現在跑者愈來愈聰明，捕手要用阻殺幫助球隊，還要靠投手與野手幫忙。

林祐樂前天一開賽就抓到暫居盜壘王的陳晨威，也讓隨後林立的全壘打只轟下1分，2局上換藍寅倫挑戰又死在二壘前，曾豪駒只能雙手一攤無奈苦笑，桃猿在他這2次精準阻殺後，一壘跑者都很安分，整場都沒再發動盜壘。

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林祐樂指出，開季專注在投打對決，比較沒去看管跑者，自己也有點太急，下二軍後重新調整，除了把腳步放慢外，也提醒自己「先把最好的東西做好」，前天2次長傳二壘確實傳得不錯，林祖傑接得好也很重要。

林祐樂認為，中職今年左投手雖然變多，跑者卻愈來愈聰明，上壘後不只看捕手，還會抓投手的小習慣與出手秒數，各隊做的功課愈來愈細膩，也都很積極發動盜壘，「捕手就把能做的做好，阻殺這部分還要靠投手與野手幫忙。」

林祐樂開季前11場被盜壘8次都讓跑者得逞，完全不復去年以阻殺率5成29勇奪生涯首座金手套的身手，總教練林岳平表示，林祐樂開季不論阻殺、配球都不理想，蹲捕的場次常出現大比分，於是在5月15日讓他下二軍沉澱一下。

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