玉山盃》宋晟睿問路中職 先秀打擊實力

桃園平鎮高中宋晟睿僅差全壘打就完全打擊，擁「二刀流」好身手的他，準備今年挑戰中職。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕玉山盃全國青棒錦標賽昨持續兩地開打，地主之一的桃園市昨初亮相就以8：3搶下首勝。桃園市平鎮高中今年預計宋晟睿、林子豪確定挑戰中職選秀，昨「二刀流」宋晟睿打擊端先「出鞘」，僅差全壘打就完成完全打擊。

金門縣首度組軍，首亮相就奪勝，先發投手楊肅為7.2局失1分，是致勝功臣。（棒協提供）

桃園市推出前U15國手、高一的黃保羅先發，但他僅投1局失2分，接手的賴延峰投5局僅再失1分，隨後陳志杰、高一左投林詔恩和吳秉恩各後援1局無失分。打擊方面，宋晟睿單場猛打賞之外，張宥鈞和張翔也單場雙安。

玉山盃戰果

教頭建議以投手挑戰中職

林子豪（見圖）和宋晟睿不但是隊友，也是叔姪關係，兩人將一起參加中職選秀。（記者林正堃攝）

子弟兵打擊手感超火燙，桃園市教頭吳柏宏說，由於宋晟睿有球速上的優勢，仍會建議宋晟睿以投手身分挑戰今年中職選秀，「雖然大賽時都是擔任後援，但他在盃賽時有過擔任先發投手的經驗，投長局數有經驗，身體也很健康。」

和隊友林子豪是叔侄關係 相約選秀

宋晟睿今年要和隊友林子豪攜手挑戰中職，他透露，2人其實不僅是隊友、還是叔姪關係，該被叫叔叔的他年紀還稍微小一些，2人有親戚關係、卻像兄弟一般，且從小到大幾乎都同隊。宋晟睿坦言，很想在職棒階段也能同隊。

玉山盃另一地賽事，地主新北市早場以10：0扣倒嘉義縣，先發投手林昱珉小試身手5局無失分。

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楊肅為7.2局失1分 金門首勝

三重的午場賽事則是新軍金門縣締造歷史，金門縣今年才初次組軍挑戰玉山盃，首度亮相就以5：2擊敗宜蘭縣，拿下隊史玉山盃首勝。此役，楊肅為先發7.2局、被擊出4支安打、送出10次三振、失1分，自己擔綱第4棒，和隊友許柏庠單場各敲雙安，許柏庠還登板後援1.1局。

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