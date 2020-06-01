玉山盃》李東森猛打賞 恩師爆料曾叛逆

前職棒悍將教練林宗男（右）協助麥寮高中教頭楊博超（左）帶領選手。（記者林正堃攝）

單場3安 後援登板關門

雲林縣麥寮高中的李東森繳出猛打賞。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕前職棒悍將教練林宗男今年初落腳雲林縣麥寮高中，協助教頭楊博超帶領選手，談到最有發展性的新子弟兵，他首推前U15國手李東森。昨李東森不負教練期望，單場繳出猛打賞演出，不過，楊博超卻爆料，李東森曾走過一段迷途歲月。

李東森昨蹲捕協助投手陳伯明繳出7局好投，聯手以3：0擊敗新竹縣，自己不僅單場3安，最後一局還登板後援，把勝利牢牢守住。

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前U15國手想挑戰U18

李東森是球隊主力捕手、今年高二，且是U15世界盃國手出身。不過，正因為曾有青少棒國手光環，現任教頭楊博超直言，李東森高一時曾有一段心態不正確的時期，靠著教練們苦勸，讓他回頭認真練球。

在楊博超眼中，李東森的個性是把「雙面刃」，他解釋：「這樣的選手，其實腦袋靈活。他知道練球時如何偷懶，但在場上他也不會怯場，能夠成功引導投手。我們目前規劃偶爾讓他登板投球，但主力還是放在捕手位置。」

李東森坦言，高一時確實有段時間很叛逆，還好國中時期就曾帶過他的楊教練勸導，讓他把專注力重新放回球場：「教練說，我有資質卻不練球，有些人想練還練不起來。聽完之後想法有了改變。」

李東森視楊博超為恩師，今年他的目標是認真打球，把國手夢放在明年U18世界盃，想再挑戰一次當國手。

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