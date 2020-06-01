遲來的判決》外援上陣違規 航源FC判罰吞首敗

航源FC昨與台電上演「防守大戰」，終場0：0握手言和。（足協提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2020年台灣企業甲級足球聯賽昨進行第一循環最後一輪賽事，本季失球最低的航源FC與台電上演「防守大戰」，最終皆無法越雷池一步，終場0：0言和。原本未嘗敗績的航源，首敗卻來自日前判罰5月10日球賽的大烏龍。

航源FC日前因場上同時出現6名外援，違反規則，遭判罰吞下首敗。（記者廖聿偉攝）

烏龍結局引爭議

航源FC本季強調防守，扣除日前因違規遭聯盟判定0：3輸球的比賽，首輪6場比賽僅失掉1球。主帥洪慶懷表示，「季前失去進球王班奇等一票主力，球隊改變方針主打防守反擊，此役雖出現很多進球機會，但球員經驗不足，出腳太過猶豫，機會稍縱即逝。」

昨與台電對陣踢和

台電賽前試圖針對航源FC的防守布陣進行破解，下半場後段改用4-4-2陣型，加強進攻，仍無法破門。總教練陳貴人認為，「航源防守滴水不漏，對持球者的壓迫和傳球路徑的破壞，都做得很確實，雙方多次上演激烈攻防。」

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本季企甲競爭激烈，被形容為「新戰國時代」，台中FUTURO拿下4勝3和，累計15積分，排名第1，但也僅領先第5名的台灣鋼鐵3分，形成5強鼎立。

航源FC在5月10日與大同之戰，下半場因換上第6名外援，違反競賽規則中，限制只能5名外援同時上陣的規定，中華民國足球協會5/13召開紀律委員會討論，在5月27日公告判航源FC罰款6萬，同時該比賽從2：2平手，改為航源FC 0：3落敗。此判決也引發爭議，當時現場裁判和競賽官都沒有立刻制止，直到大同總教練強木在提出抗議，比賽進行約30分鐘後，航源FC才將第6名外援換下。

洪慶懷表示，「當時球隊處於落後，我們改變陣型，一時不察，才多放上一個外援。但航源FC申請換人時，紀錄台也同意，裁判也沒提出異議，最後卻直接判定我們輸球，是個很嚴重的懲罰。」航源FC董事長林湧成則說，「我們的確有錯，會虛心檢討，但主辦單位也有重大疏失，我們卻被迫吞下首敗，相當可惜。」

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