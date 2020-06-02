「打擊王」3星爭輝 隱藏版開外掛

中職打擊王首位戰白熱化，目前兄弟王威晨（見圖）暫居榜首，但本週起將面臨桃猿「雙林」林泓育和林智平的強力挑戰，排名可能隨時變動。 （資料照）

榜首王威晨 腹背受敵

打擊王3星表現

〔記者吳清正／台北報導〕桃猿「小胖」林泓育於5月10日出戰兄弟擔任捕手，擋球造成左手拇指撕裂傷，上週六首度參加球隊打擊練習，當時桃猿總教練曾豪駒指出，林泓育打擊已經沒有問題，但是還不能守備，因此預定本週再復出。

林智平連12場安打，打擊率高達4成85，只差4打席就能空降打擊王。（資料照）

林泓育歸隊 林泓育本週可望歸隊，今將和王威晨正面對決，爭奪打擊王寶座。（資料照）

搶救桃猿戰績

林泓育受傷前打擊率4成11，出賽18場只有2場無安打，擔任第4棒給予球隊穩定的攻擊火力，號稱「重砲司令塔」的林泓育也是場上指揮官，桃猿打出破中職紀錄的開季7連勝，前18戰戰績14勝4敗，勝率高達0.778，林泓育攻、守的全方位貢獻，絕對是桃猿遙遙領先的關鍵人物。

林泓育受傷後，桃猿似乎頓失攻守重心，林泓育缺席的9場比賽，桃猿戰績只有4勝5敗，勝率4成44，如果不是期間桃猿有5場比賽因雨延賽，損失可能更大，如今終於等到林泓育歸隊，期待能力保領先優勢。

林泓育也因為缺席9場，到週日比賽結束後，打席數已經不足規定打席而退出排行榜，由打擊率3成97的兄弟王威晨取而代之，今天林泓育和王威晨正面對決，必須至少4打席才能重返排行榜。

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林智平差4打席

空降打擊王

打擊王之爭的另一個隱藏版挑戰者是桃猿林智平，季初替補、代打上場的林智平近況火燙，連續12場安打，期間共敲22安，已穩坐先發一席，打擊率高達4成85，目前80打席比規定只少4次，再2至3場就可望補足規定打席，空降打擊王。

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