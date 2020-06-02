「打擊王父子檔」 Tag王威晨

居中職打擊、安打雙冠王的王威晨，上週打破最快50安紀錄，是否能成為中職史上首對年度打擊王父子檔，成為夯話題。（資料照）

攻佔安打王 持續刷紀錄

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟王威晨目前除了打擊率領先全聯盟，安打數也是第1，上週打破開季最快50安紀錄，接下來還將挑戰最快100安、隊史單季172安打和聯盟單季200安打等紀錄。

王威晨最近棒子火熱，已經連續8場安打、連續6場雙安，上週六以出賽28場達成50安，改寫彭政閔等前輩保持的30場紀錄，目前出賽29場已擊出54支安打。

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有機會挑戰 30年前父親紀錄

王威晨接下來要挑戰富邦悍將林益全創於2012年的57場百安紀錄，必須趕在上半季完成，下半季再陸續挑戰張正偉同樣創於2012年的兄弟隊史單季172安紀錄，以及前Lamigo桃猿王柏融於2016年寫下的聯盟單季200安紀錄。

王威晨因為擔任第1棒，比打中心棒次的林益全和王柏融有更多打擊機會，目前也全勤出賽，加上擁有盜壘2連霸的一雙快腿，都成為挑戰安打紀錄的優勢。王威晨本季平均每場有5個打席，僅次於桃猿開路先鋒陳晨威的5.19打席。

王威晨的父親、王光輝1990年以3成42摘下職棒元年年度打擊王，也是王光輝15年生涯最自豪成就。30年後，王威晨有機會挑戰父親紀錄，若能成為中職史上首對年度打擊王父子檔，將是一大佳話。

不過，中職下半季將改用恢復係數較低的球，是王威晨挑戰安打紀錄的變數，是否影響王威晨打擊，以及兄弟團隊上壘率是否下降而使得王威晨打席數減少，都有待觀察。

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