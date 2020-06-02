中職大解放 邀蔡總統見證

中職爭取6/7更全面性開放，計畫邀請蔡英文總統出席見證。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕台灣防疫有成，中央流行疫情指揮中心規劃6月7日全面鬆綁各項防疫限制，中職希望6月7日也能更全面開放，並透過指揮中心邀請蔡英文總統到場見證。

爭取6/7更全面開放

中職於4月11日領先全球以閉門比賽開打，5月8日再率先開放球迷進場，5月15日進場人數從1000人增加到2000人，並開放球場飲食，上週召開防疫會議後，再向指揮中心提出更進一步開放的計畫書，包括實施真正的梅花座，配戴口罩從強制改為建議，開放球場飲食現場烹煮，簡化實名制措施等。

吳志揚強調，這些限制措施是說明各個項目要怎麼做，不是全部實施，希望指揮中心選擇他們認為最重要的，比如強制戴口罩的話，進場人數就不再限制，限制進場人數就不強制戴口罩，日前台北市長柯文哲主張，在小巨蛋舉辦的演唱會等活動，戴口罩就全面開放觀眾進場，沒道理戶外的棒球賽限制比室內活動還多。

請繼續往下閱讀...

吳志揚表示，中職從率先開打到開放球迷進場，都在社會從疫情回歸正常生活的進程中做了表率，也引起全世界的重視和肯定，如果再領先全球全面開放，是台灣向國際宣傳的好機會，已經透過管道邀請蔡英文總統於6月7日到場看球，但最好是由指揮中心邀請總統，因為這代表了台灣防疫的成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法