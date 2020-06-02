日職對外練習賽開戰 先發有「岱桑」

日職悶2個多月後，首度啟動對外練習賽，巨人陽岱鋼確定排入先發名單。（資料照，取自巨人FB）

〔記者倪婉君／綜合報導〕繼台、韓之後，日職在進入6月後終於展現活力，今起各隊將展開2個多月以來首次對外練習賽，效力巨人的陽岱鋼也確定排入先發打序，為19日對阪神的開幕「傳統一戰」積極備戰。

啟動72場練習賽 6/19開幕

在武漢疫情影響下，亞洲3大職棒聯盟都延後開打，以台灣職棒在4月11日最先開季，接著是5月5日韓職開幕，疫情最嚴重的日本則最晚，今起至16日先啟動合計72場的練習賽。日職預訂19日正式開幕，已確定取消跨聯盟交流賽和明星賽，各隊例行賽從143場縮減至120場。

《日刊體育》先前預測兩大台將陽岱鋼和王柏融都不在巨人、火腿的開幕戰先發打序，但巨人今在東京巨蛋迎戰西武獅的練習賽，陽岱鋼確定擔任先發第8棒中外野手。巨人監督原辰德昨在球團官方IG直播宣布先發名單，他還表示比賽終於能重新開始，對球員和教練都是如魚得水，期盼球迷能繼續支持巨人。

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陽岱鋼在今年春訓加練一壘守備，但因為陣中主將丸佳浩右腳腳趾受傷，「岱桑」今重回熟悉的外野防區，也希望替自己爭取開季先發的機會。至於王柏融今則隨火腿作客羅德，他也要在旅日第2年拚出「大王」身手。

大王作客羅德 努力拚先發

日職昨也公布19日開幕6場對戰組合，巨人將在東京巨蛋主場和死敵阪神進行「傳統一戰」，火腿作客西武，陳冠宇所屬的羅德出戰軟銀，而各擁台灣好手張奕、宋家豪的歐力士和樂天則將在大阪巨蛋交手。

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