東奧點將錄》備戰東奧遇低潮 文姿云不忘初衷

文姿云成為台灣首位進軍奧運的空手道女將，盼能奪牌再創歷史。（取自文姿云臉書）

〔記者粘藐云／專題報導〕空手道女將「小清新」文姿云，2018年雅加達亞運完成女子55公斤級二連霸，不只一圓在亞運摘金的夢想，也將成為台灣首位進軍奧運的空手道女將，盼能奪牌再創歷史。

首開先例盼能奪牌

文姿云自幼稚園開始接觸空手道，起初只是健身、玩樂性質，從中獲得成就感，讓她決定走上職業選手這條路。「以前看到前輩們在國際賽拿下好成績，報導出現在報紙上，我也希望能和前輩一樣厲害。」她笑說，還把剪報留下來貼在牆上，成為激勵自己的動力。

國外散心打開心結

2014年的仁川亞運，文姿云擊敗哈薩克好手摘金，完成兒時夢想，4年後再度稱霸亞運賽場，她希望能繼續挑戰自己，「覺得自己很幸運，能在生涯顛峰時期，有機會參加奧運，這是第一次，也可能是我的最後一次。」

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完成亞運二連霸後，文姿云卻在備戰奧運過程中，遭逢低潮，先是亞錦賽連霸失利，去年底全運會也讓出金牌，令她備感挫折，「後來趁著到國外比賽空檔，到戶外走走，發現世界很大、很遼闊，相較之下，我的煩惱變得很渺小。」

教練、男友扮黑白臉

文姿云提到，這段期間教練黃昊昀和男友徐瑋駿扮演很重要的角色，教練負責扮黑臉，指正場上問題，男友當白臉，成為她心靈支柱，「男友會鼓勵我，不需在意外界的看法，做這件事情是因為自己想去達成，不要忘記當初是為什麼而做。」

奧運門票到手未滿一週，卻宣布因武漢肺炎延期，文姿云坦言，心情很複雜，「當下會覺得，怎麼又要再等一年了，但空手道好不容易等到今年能進奧運，再多等一下也沒關係，只要能參賽都是好的。」她表示，接下來會利用這段時間重新擬定作戰計畫，好好做準備。

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