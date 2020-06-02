東奧點將錄》感性的「小清新」 教練信得過

文姿云（右）取得教練黃昊昀（左）信任。（取自文姿云臉書）

〔記者粘藐云／專題報導〕台灣空手道女將文姿云，今年取得東京奧運女子55公斤級參賽資格，過程中難免有低潮、挫折，除了男友徐瑋駿的陪伴，教練黃昊昀的信任，帶給她十足的信心，期盼攜手在明年東京奧運站上顛峰。

36歲的黃昊昀曾代表台灣在世運會摘金，退役後轉任教練，2012年首度和文姿云合作。談起對文姿云的印象，黃昊昀說：「她的個性很單純、感性，也是非常執著、努力的選手。」他認為，文姿云和國際頂尖選手相比，天賦或許不是最好，但肯定是最認真的。

多用同理心 取代責罵

黃昊昀透露，自己帶兵方式嚴厲，但這方式不一定能對文姿云起作用，「跟其他選手講道理就OK了，但指導她要多一點同理心。」

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盼多了解選手想法，黃昊昀特別讓文姿云做了心理檢測，「一般選手大多都是理性、感性各半，只有她是非常偏感性。」後來兩人「打勾勾」，說好教練不能再用嚴厲的方式指責她，才讓文姿云心態漸趨安定，國際賽表現也穩定成長。

雙方互信 增添奪牌信心

文姿云認為，教練的「相信」給了她很大信心，從一開始的備戰規劃，皆以「確定進軍奧運」為基礎，文姿云說：「這代表教練相信我，讓我覺得一定能做到。」

從2012年世界盃一路看著文姿云成長，黃昊昀認為，她在心態上進步很多，抗壓性也更好，對於教練的建議、指導，都會放在心上，「很幸運能遇到這樣的選手，肯相信你，也盡全力去練習，從來就不用擔心她不夠認真，希望接下來能一起在奧運舞台上創造歷史。」

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