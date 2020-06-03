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疫後首場國際賽事 台北羽球賽9月開打

2020/06/03 05:30
世界羽聯（BWF）巡迴賽超級300系列台北羽球公開賽，在9月1日至6日於台北小巨蛋登場，昨中央流行疫情指揮中心原則同意賽事舉辦，有望成為武漢肺炎爆發以來，首場舉辦的國際運動賽事，且將開放觀眾進場。圖為台灣羽球好手戴資穎。（資料照）世界羽聯（BWF）巡迴賽超級300系列台北羽球公開賽，在9月1日至6日於台北小巨蛋登場，昨中央流行疫情指揮中心原則同意賽事舉辦，有望成為武漢肺炎爆發以來，首場舉辦的國際運動賽事，且將開放觀眾進場。圖為台灣羽球好手戴資穎。（資料照）

世界羽聯（BWF）巡迴賽超級300系列台北羽球公開賽，在9月1日至6日於台北小巨蛋登場，昨中央流行疫情指揮中心原則同意賽事舉辦，有望成為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發以來，首場舉辦的國際運動賽事，且將開放觀眾進場。羽球協會表示，屆時有多國轉播，不只能看見羽球選手的精湛球技，更能讓全球看見台灣的防疫實力。（記者林惠琴、林岳甫）

世界羽聯（BWF）巡迴賽超級300系列台北羽球公開賽，在9月1日至6日於台北小巨蛋登場，昨中央流行疫情指揮中心原則同意賽事舉辦，有望成為武漢肺炎爆發以來，首場舉辦的國際運動賽事，且將開放觀眾進場。圖為台灣羽球好手周天成。（資料照）世界羽聯（BWF）巡迴賽超級300系列台北羽球公開賽，在9月1日至6日於台北小巨蛋登場，昨中央流行疫情指揮中心原則同意賽事舉辦，有望成為武漢肺炎爆發以來，首場舉辦的國際運動賽事，且將開放觀眾進場。圖為台灣羽球好手周天成。（資料照）

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