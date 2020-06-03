玉山盃》對抗新北硬撐7局 金門給自己90分

玉山盃全國青棒賽戰績表

〔記者林宥辰／新北報導〕「本來覺得只能撐5局的。」玉山盃新軍金門縣教頭黃國偉昨賽後很開心，但並非看不起子弟兵，只因自知實力和強敵新北市有段差距。不過，金門子弟倒也爭氣，雖然帳面上仍在7局以2：12提前敗北，但能撐到7局，仍讓黃國偉豎起大拇指。

金門縣捕手楊肅維（左）固守本壘，觸殺新北市跑者出局。（記者林正堃攝）

金門縣昨在玉山盃遭逢強敵新北市，硬撐到7局才被KO，仍讓教頭豎起大拇指，稱讚子弟兵。（記者林正堃攝）

金門縣過往主攻軟式棒球聯賽或黑豹旗，今年才初次組軍投入這場青棒一級賽事。此次以金門農工、金門高中兩校聯手出征，雖然多數球員都是從小跟著教練練球，但訓練質量畢竟不如科班，賽前就評估實力和穀保家商為主體的新北市有段差距。

教頭︰原來預期0：20

黃國偉說，原來預期會是至少0：20的懸殊比賽，但首局就斬獲2分，「坦白說滿意外的，之後我們的目標是能撐滿9局最好，可惜最後那個傳球失誤，讓對方取得2分。這場給球員們90分評價，最後的失誤該扣10分。」

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首度挑戰玉山盃，金門縣首戰就從宜蘭縣手中拿下隊史首勝，昨雖敗北，但比賽內容讓教練滿意。

經費拮据 打一場賺一場

金門縣隊來台灣比賽所費不貲，黃國偉也坦言，由於球隊並非每次盃賽都有經費，「我們很少有機會出去比賽，一趟下來可能都要花8、10萬。有告訴球員打一場就賺一場，也要學一些東西回去。」

新北市總教練周宗志說，金門縣實力其實不錯，「印象最深刻的是捕手（楊肅維），他的接球跟傳球臂力都不錯，如果培養起來，應該是很不錯的選手。」

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