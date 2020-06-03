德保拉飆10K 截斷猿「超攻擊打線」

兄弟周思齊單場4支3，生涯第120轟出爐，本季首度貢獻猛打賞奪下MVP。 （記者廖耀東攝）

兄弟單場3轟 勝率重返5成

兄弟洋投德保拉飆10K奪勝，兄弟勝率重返5成大關。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨重返主場火力全開，全場猛敲3轟，包括周思齊生涯第120轟，加上先發德保拉飆10K優質先發，終場以10：5力退樂天桃猿，本季勝率重返5成大關。

桃猿2名強打林承飛、林泓育昨共同歸隊，並將郭嚴文相隔2年移防一壘，讓手感火燙的林智平能在二壘出賽，擺出「超攻擊打線」，仍遭兄弟先發德保拉強鎖，僅靠林立在3局上的陽春砲，從他手中攻下1分。

德保拉丟本季新高的122球，第一次對樂天投滿6局，中止對戰二連敗。即便用球數偏高，他說，好投手未必要丟進好球帶，有時要用壞球引誘，「像樂天打者滿強的，不會放過任何失投球，必須要控在邊邊角角，才能誘使他們出棒。」

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德保拉在5月初防禦率一度飆到破7，連續3戰先發失分都在2分或以下，近2戰都猛飆雙位數三振，以51K追平隊友米蘭達，並列聯盟第一。德保拉說，主要是從每天基本訓練做起，每天和捕手傳接球訓練默契，比賽中就投進捕手要的位置。

周董4支3 生涯第120轟出爐

38歲的周思齊本季多從替補出發，昨肩扛先發二棒重任，前2局皆敲二壘安打，首局跑回球隊第1分，2局下則打回1分，7局下再錦上添花，一棒轟出右外野大牆之外，單場4支3，進帳2分打點，本季首度貢獻猛打賞奪下MVP。

前次開轟打進生涯第800分打點，本季第2轟則是第120支全壘打，周董認為，揮棒感覺確實不錯，就算沒有先發，他還是會將狀態隨時準備好。

中信兄弟尋找四棒人選，近期接手的張志豪昨在6局下敲3分砲。周董說，過去林智勝和彭政閔在四棒都有十足成就，很難給年輕球員關於四棒的建議，「如果能坐穩這個位置，就代表是個很有影響力的球員，新一代領袖。」

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