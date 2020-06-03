4番的嗨與愁》代班有心魔 詹ㄟ揮棒卡卡

詹子賢日前代班4棒時，得點圈打擊率只有1成88，坦言難免心急，揮棒無法隨心所欲。（記者廖耀東攝）

詹子賢心急 無法隨心所欲

兄弟張志豪在林智勝養傷期間，暫扛第4棒，昨對樂天桃猿4打數1發全壘打。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕4月底痛失主砲林智勝，中信兄弟先後讓詹子賢和張志豪嘗試四棒，得點圈打擊率卻差強人意，仍在找尋穩定的攻擊重心，總教練丘昌榮昨直言，「第四棒，真的不容易。」

林智勝缺席期間，中信四棒昨賽前得點圈打擊率只有2成22，所有棒次倒數第2低，第一位代班四棒的詹子賢，恰逢打擊低潮期，上壘率雖高，得點圈打擊率卻只有1成88，上月27日改由張志豪接棒四番，昨對樂天桃猿4打數1發全壘打。

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詹子賢坦言，那段期間打擊內容確實不佳，低潮期又扛球隊四棒，難免會心急，「畢竟是球隊核心，打擊又沒有貢獻。」

「必須」和「盡力」，是詹子賢和林智 勝擔任四棒上的不同。詹ㄟ認為，林智勝心態很乾脆，有就有，沒有就沒有，一直盡力去做好這件事，「所謂盡力，就是沒在管結果，很盡情去享受。」相反地，他的揮棒不乾脆，無法隨心所欲。

丘總認為，四棒上場打擊，多半是壘上有人，對手會特別注意，球員本身心態也是一大重點，平時他們都和選手說只是換了棒次，實際上那個位置的重量，不可能說一句話就讓球員去除雜念。

丘總嘆： 第四棒真的不容易

丘總指出，蘇緯達、張志豪和詹子賢等，都是有能力扛四棒的人，只是誰能夠穩定，「中心打者越固定、越沒有變動，戰績和得分效能都會更好。」

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