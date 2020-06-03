SBL祭年薪120萬 新秀看得到領不到

陳盈駿雖符合「國手條款」資格，但在中國CBA穩定發展，無回台誘因。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕SBL在前天召開球團會議，敲定第18季整體走向，在賽制、洋將等做出改變，並放棄具針對性的「禁賽條款」。至於受外界矚目的保證新秀年領120萬元的「國手條款」，因資格認定變嚴謹，放眼目前國內籃壇未選秀球員，無人能享受。

曾祥鈞在年初亞洲盃資格賽僅登錄1戰，不符「國手條款」規定。（資料照，記者陳志曲攝）

歷經球團會議上角力，「禁賽條款」未通過，但林冠均、曾祥鈞、周桂羽、林俊吉等未經SBL選秀就先加入ABL東南亞職業聯賽；在中國CBA發展的陳盈駿、胡瓏貿、吳永盛、楊盛硯，未來想打SBL仍須參加選秀。

國手認定變嚴 無人符合

國際籃總（FIBA）近年賽制進行變革，放棄行之有年單一錦標賽，仿效國際足總（FIFA）進行亞洲盃資格賽、世界盃資格賽，因此SBL在認定國手資格變得嚴格，球員須每階段2戰都獲登錄，才能拿到國手資歷。

事實上，在今年2月於台灣進行亞洲盃資格賽，僅曾祥鈞是未參與SBL選秀的大專生，但他在首戰對馬來西亞獲登錄，次役對日本之戰遭割愛，也不具國手資格。

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合格者已西進 沒有誘因

代表台灣打亞運、世界盃的球員，能直取國手資歷，但在2018年雅加達亞運12人名單，僅陳盈駿、胡瓏貿未參與選秀，而他們目前在中國CBA穩定發展，回台只領2年保障合約、年薪120萬，毫無誘因。

籃協昨開放第18季新秀報名，並首次納入具歸化意願UBA外籍生，在15日報名截止。

斑霸有望簽歸化意願書

今年UBA大物曾祥鈞、周桂羽加盟富邦勇士，林俊吉成為夢想家一員，第18季選秀恐黯淡無光。目前中州科大的外籍生斑霸近日有望簽下歸化意願書報名選秀；輔仁大學盧峻翔、吳季穎及曾在去年入選瓊斯盃台灣白國手的台灣師大蘇士軒，3人也考慮投入選秀。

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