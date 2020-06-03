台北羽賽開門打 就等BWF點頭

台北羽球公開賽獲疫情指揮中心同意舉辦，有望成為疫情後國內首場國際賽事。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫、林惠琴／台北報導〕許多國際運動賽事因武漢肺炎疫情波及而停辦，中央流行疫情指揮中心昨表示，原則上已經同意羽球協會提案9月1日在台舉行的超級300系列台北公開賽，屆時也將開放觀眾進場為選手加油，可望成為疫情發生以來首場在台灣舉辦的國際賽。

疫情中心 建議升高防疫

中央疫情指揮中心建議拉高防疫規格，羽協也將遵守國家政策，盼做到滴水不漏，也火速將防疫計畫呈報至BWF，最終能否舉辦將由BWF定奪。

BWF巡迴賽在3月全英公開賽落幕後，因全球疫情升溫全面停擺，目前計畫在8月復賽，9月1日在台北小巨蛋登場的台北賽也備受關注，預料停戰多時的各國好手參賽意願會提高不少。

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不過，全球疫情尚未趨緩，國外選手想參加台北賽需歷經多重檢驗，從出發至台灣前需先提供3日內採檢證明，抵台後直接搭乘專車至指定防疫旅館進行5天隔離，待隔離期滿將再進行採檢，結果呈陰性才能出賽。

外將想參賽 入境先隔離

羽協秘書長李侑龍表示，外國選手在隔離期間，協會會規劃適合訓練的獨立場館，並採同一國家「團進團出」方式。此外，選手須早、中、晚測量體溫，除了練球、比賽，其餘時間都要戴口罩。而出境前需再次進行採檢，確定無異狀才能離台，因此至少得在台灣待2週。

觀眾部分，目前球迷進場預計採實名制、梅花座等，屆時能開放多少人觀賽，會隨疫情變化進行修正。

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