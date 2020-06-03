東奧門票生變 文姿云仍有利「積」

文姿云原已到手的東奧門票生變，但積分仍有優勢。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管世界空手道聯盟（WKF）更改東京奧運積分取標日期，導致我國女將文姿云原已到手的門票生變，樂觀的「小清新」強調，心情沒受影響，「就是專心備戰，做好現在該做的事。」

積分改計到明年5月

東奧因武漢肺炎（冠狀病毒病，COVID-19）疫情順延至明年7月，今年空手道奧運積分賽也多取消。3月19日WKF提前公布首波男、女各40人奧運正選名單，包括女子55公斤、世界排名第2的文姿云；但1個多月後WKF重擬方案，決定資格賽延後，積分取標也改成明年5月，並獲國際奧會（IOC）同意，文姿云幾天前才得知消息，語帶幽默回應：「空手道第一次加入奧運，多多體諒他們吧。」

好事多磨，文姿云自信淡定依舊，「不過就是『有』，又變成『沒確定』，畢竟我們也不能掌控WKF決定。」她解釋，奧運雖延期，仍按部就班調整加強，「我們在台灣很幸運，因為很多人辛苦付出，至少還能正常訓練。」文姿云奧運積分7080分，領先該量級第3的德國麥瑟施密特多達1373分，因此教練黃昊昀表示，即使之後資格賽重啟，愛徒仍有相當優勢，東奧門票應沒問題。我國空手道協會則聲明，正與WKF進行了解，基於IOC保障已獲公布確認奧運資格選手立場，將積極爭取文姿云權利。

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