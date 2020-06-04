世界羽賽拚復工 3大難題卡關

周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，世界羽聯（BWF）將從8月至12月展開22站「魔鬼賽程」，卻傳出印度羽協不願辦8月11日展開的超級100系列海得拉巴公開賽，《CNN》印尼網也點出BWF重啟賽事會遇3大困難。

王子維。（資料照，記者廖振輝攝）

檢疫費神 室內賽易傳染

世界羽賽盼在8月重啟，但仍有技術問題待克服。（資料照，記者林正堃攝）

印度羽協以當今疫情狀況不適合辦比賽為由，打算把賽事喊卡。至於在台北小巨蛋於9月1日至6日展開的超級300台北公開賽，中央疫情指揮中心原則同意舉辦，但整體防疫措施十分嚴謹。

《CNN》印尼網提到BWF巡迴賽有來自世界各國的好手參戰，但每個國家對境外人士入境規定都不同，選手光完成入境就會耗費不少精神，就算成功入境還要面臨反覆檢驗。

此外，羽球屬室內賽事，每站至少有256名選手參加，再加上裁判、工作人員等，全部都集中在同一密閉空間，憂心成為防疫破口。

請繼續往下閱讀...

積分凍結 無須搏命出賽

至於身為賽事主角的球員恐怕興趣缺缺，畢竟BWF目前把世界排名、奧運積分排名凍結，下半年所有賽事是否計算積分仍不清楚，若選手參賽只為賺獎金，那麼恐怕沒人想冒著染疫、受傷的風險，畢竟明年還有重頭戲東京奧運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法