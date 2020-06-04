陳仕朋養傷遇故人 盼續「其」妙緣份

陳仕朋回歸一軍，祝福李其峰選秀順利，希望兩人能同隊。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰、羅志朋／綜合報導〕富邦悍將羅力昨意外一局爆吞敗，原預期登錄洋投包林傑前天復健賽後傷勢復發，歸期未定，所幸本土左投陳仕朋歸隊，本週待命先發。

李其峰昨二軍初登板，中繼2局無失分。（記者黃志源攝）

陳仕朋5月14日先發後背部緊繃，球團因而安排他下二軍休養，幸檢查過後傷勢不重；他5月31日在二軍完成復健賽，6局任內投76球，目前已隨一軍。

高中時和李其峰是對手

下二軍期間，陳仕朋還遇到高中對手李其峰，當了幾天室友，2人同為22歲，李其峰當年是興大附農強投，陳仕朋則和游霆崴共扛西苑高中主戰先發。

陳仕朋說，李其峰一直是球速、控球兼具，很不錯的投手，「不然怎有機會旅美？」他也說，祝福李其峰選秀順利，希望兩人能同隊。

請繼續往下閱讀...

李其峰2016年與美職小熊隊簽約，不久進行右手肘韌帶置換手術，18年重返投手丘，2年生涯都在新人聯盟，合計拿下4勝4敗1救援、防禦率4.85。今年3月自請離隊，宣告投入中職選秀，前天註冊為悍將自行培訓球員，昨完成二軍初登板。

李其峰二軍登板

中繼2局無失分

李其峰對桃猿第6局登板中繼2局被敲2安，無失分，最快球速143公里；悍將另一自行培訓的張進德昨蹲捕，單場4支3，包括5局下從洋投威拉諾手中轟出陽春砲，最終悍將二軍以4：7落敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法