玉山盃》開局就攻9分 屏縣提前「劇透」

屏縣提前於5局打敗彰縣，下勾投手林萬益差點演出完封。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕屏東縣昨開場就打出9分大局，最終以16：0大勝彰化縣，提前於5局結束比賽，先發的下勾投手林萬益差點投出生涯第1場完封，他希望將來在大學加強磨練，有朝一日能「勾」進職棒。

林萬益差一點完封勝

林萬益前4局只被擊出1支安打，沒有四壞球，屏東縣打完5局上半，以16：0領先，如果林萬益投完下半局無失分，比賽提前結束，紀錄上仍是完封勝；但教練團為避免林萬益投球數超過50，必須受隔場限制，1出局後換下投了46球的林萬益。

屏東縣昨首局連打12人次，以7支安打、2次四壞球攻下9分，竑瑋拿告單局2安打、3打點。屏東縣第3局再下一城，第5局又打了12人次攻下6分，池恩齊單局2安，全場4打數都敲安。

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野手變下勾投手

純屬意外

林萬益國中才開始打球，原本是內野手。他表示，國三有一次隊友練投時，他在旁邊用下勾投球跟他們鬧著玩，被總教練藍少文（前統一獅球員）看到，竟叫他乾脆轉投手。

林萬益說，剛轉投手也是亂投一通，升上大同高中後，才在唐崇閔教練的指導下，真正學習下勾投球，教練也會準備國內外職棒下勾投手的影片讓他參考，變速球很犀利的軟銀隊高橋禮是他主要學習對象。

林萬益表示，對於控球比較有信心，變速球也還可以，但球速不到120公里，現在要增加體重並加強肌力，把球速提升上來，因起步較晚，明年高中畢業想先到大學再磨練，希望將來有挑戰職棒的機會。

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