像極了悲劇！ 大谷手肘亮「紅」燈

大谷靠普侯斯（右）3下的滿貫砲逃敗。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕像極了悲劇！天使大谷翔平昨進行本季第2次先發登板，2局沒投完就因投出5次保送退場，還在飆出昨役最速156公里後出現右手肘不適，待今天核磁共振報告出爐後才知是否本季投球又要被迫關機。

天使大谷翔平昨2局沒投完就因投出5次保送退場，還出現右手肘不適狀況。（法新社）

太空人瑞迪克（資料照，法新社）

是否關機？ 今等報告出爐

26歲的大谷前年季後進行韌帶置換手術，經過去年整季「單刀」關機休養，今年球季再以「二刀流」身分出發，但至今兩次投球表現都很糟糕。上週一對運動家本季初登板，大谷未解決1人就被敲3安並送3保送失5分吞敗，昨則投1.2局送5保送失2分，防禦率從無限大「降至」37.80。

大谷昨首局表現可圈可點，只用8球就製造3上3下，但第2局進入控球地獄，連投3個保送形成滿壘，雖回穩拿下2K，卻又連投2次保送奉送對手2分提前退場。大谷靠普侯斯3下的滿貫砲逃敗，但天使仍在延長賽11局5：6輸球，目前3勝7敗在美聯西區墊底。

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飆出156km後開始失速

根據《橘郡紀事報》主跑天使記者佛列契觀察，大谷在2局對瑞迪克投出最速97.1英里（約156.3公里）後，疑似出現異狀，還摸了摸右手肘，退場前最後3顆球的球速都不到90英里。巧合的是，大谷大聯盟生涯最速一球，就是在前年4月25日對瑞迪克飆出101英里（約162.5公里）。

天使教頭梅登昨並未對大谷的健康狀況多所著墨，只表示從他在場邊觀察認為只是疲勞，且在上一場賽後，他就認為大谷目前只是心態問題，也找大谷到辦公室長談。

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