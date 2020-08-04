逐「鹿」東霸主 魏少擋登基

火箭昨靠著魏斯布魯克（右）猛轟31分，逆轉公鹿。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕火箭昨靠著魏斯布魯克猛轟31分，包括關鍵時刻的穩健罰球，終以120：116逆轉公鹿，打消對手想提前搶下東部頭號種子的念頭。

公鹿最後3分鐘還握有8分領先，原是本季奪勝鐵律，豈料昨卻遭火箭破解，魏少末節帶頭反撲，並在比賽終了前30秒穩穩把握4罰，以一波16：4的高潮帶走勝利。

魏少攻下31分外帶8助攻、6籃板，哈登也有24分、7籃板、7助攻、6抄截進帳；火箭主打「死亡五小」陣容，內線完全被輾壓，籃板數慘輸公鹿29個，好在發揮長程砲火優勢，比對手多進12顆三分球，外線出手61次也追平聯盟紀錄。

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「字母哥」亞德托昆波繳出36分、18籃板、8助攻的豪華數據，拉鋸時刻卻出現2次失誤，讓到手的勝利溜走，但他仍以正面心態看待，「能以10分、20分，甚至是30分擊敗對手固然振奮人心，落敗也能從中汲取教訓，膠著戰況有助我們成長。」

東契奇飆40分 難擋烈日

另一方面，東契奇狂飆40分、11助攻、8籃板，卻沒能操刀最後一擊，獨行俠以115：117爆冷不敵太陽。

儘管結果不理想，獨行俠以40勝29負戰績，在相隔3季重返季後賽，主帥卡萊爾說：「我們目前排西部第7，剩餘比賽會以衝擊更高種子序為目標。」

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