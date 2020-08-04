大學強出投1》無懼高中大物狂襲 大學強投穩佔先發

大學出身的先發土投輩出，兄弟黃恩賜（左起）、獅隊施子謙、悍將江國豪和桃猿翁瑋均等4位強投，穩居隊上先發輪值。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟今年選秀會選進余謙，連續3年都有大學投手首輪中獎，樂天桃猿翁瑋均和富邦悍將江國豪都站穩輪值，4隊也都有大學出身的先發投手。即便近年高中生勢力抬頭，擁有豐富國際賽經驗的大學投手仍是重要的人才庫。

大學先發強投本季成績

連3年首輪有大學投手

中職本季至少先發10場的7名土投中，出身台灣體大的黃恩賜、施子謙和江國豪，以及來自南華大學的翁瑋均，都是以大學投手身分進職業，4人包辦26勝，雖然僅黃恩賜成績優於聯盟平均水準，皆能穩定先發吃下至少60局，今天先發戰統一的兄弟廖乙忠，同樣是大學投手出身，將連續2季貢獻至少10場先發。

先發土投 大學出身過半

富邦去年第一指名江國豪當初就被評為即戰力，前天對兄弟先發5.1局掉3分，奪下本季第5勝。悍將球探沈鈺傑指出，江國豪進職棒剛滿1年，成長速度比當初評估還要快，在心智、個性和練球態度，都展現要打職棒的態度。

這4名投手中只有翁瑋均因升大二就投入職棒選秀，沒在成棒階段打過國際賽，其他3人經驗都頗豐富。沈鈺傑認為，他們共通點就是心智都很成熟，「其實大學或高中差別不太大，還是要看個人的生活態度夠不夠自律。」

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經國際賽洗禮 心智更成熟

過去還沒開放高中生選秀時，大物多半在國家隊養成茁壯。獅隊代總教練林岳平回憶，他在18至20歲期間都在拚國家隊，後來1年出國4至5趟，學習如何在移動中調整，有時候國際賽對手也很強悍，像美國NCAA明星隊投手動輒百英里速球，打者也有驚人長程砲火，給了他們很好的經驗。

近年高中大物普遍第一志願旅外，未能圓夢就上大學繼續拚或投入中職，但國內職棒養成環境尚未完全成熟，培育先發投手又是一項困難工程，讓大學投手變成主要的先發戰力來源。

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