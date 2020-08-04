大學強出投2》蘇俊璋練就K功 1年站穩牛棚

桃猿去年選秀第1指名蘇俊璋，僅花1年已在牛棚找到一席之地。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕去年桃猿第1指名的投手蘇俊璋，上季從文化大學轉換職棒，雖在一軍賽場繳了點「學費」，今年就投出即戰力身手，奪三振功力全聯盟僅次於中信兄弟「泡麵組長」李振昌，適應良好。

奪三振功力 僅次李振昌

蘇俊璋今年出賽32場，全隊只比黃子鵬和王躍霖少，但K功最優異，28局就飆36K，奪三振率30%，僅次於李振昌的35.11%（32.2局46K），短短1年就在牛棚找到一席之地。他認為大學投手心智上不會差太多，但要勇於詢問學長和教練，特別是在對戰打者的經驗上。

大專與職棒 情蒐差最多

「大學和職棒訓練差不多，情蒐上就很不一樣。」蘇俊璋解釋，大學沒有情蒐，不會在意對方投什麼球，「因為短期盃賽就對到1場，職棒則是1年對戰40場，如何不讓對手抓到配球，就是職棒細膩的地方。」

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秘訣在多問、多學、多看

大學球賽比高中還要多，也有類似職棒的地方。蘇俊璋點出，大學有春季聯賽，分階段打很多比賽，無論是先發或是後援投手，都要學著調整連續出賽的節奏，有助於銜接職棒。

蘇俊璋認為，每個球員心智成熟度不同，也有高中生很早熟。即便大學球員普遍被視為即戰力，他提醒將進職棒的大學生，一進來就想表現可能會胡思亂想，影響自身實力，「多問、多學、多看！」

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