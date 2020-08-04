大學強出投4》1指高中大物 站穩先發仍少數

悍將前身義大犀牛2013年以第1指名選進范玉禹，今年仍多在二軍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中職從2013年開放高中生選秀以來，僅統一獅江辰晏和富邦悍將陳仕朋近2年穩定在輪值先發，古林睿煬上週才投本季第3場就掛傷號，再次說明栽培高中投手的難度。

兄弟2016年第1指名投手陳琥，目前仍在重建期。（資料照，記者黃志源攝）

古林睿煬上週才投本季第3場，就掛傷號。（資料照，記者黃志源攝）

僅江辰晏、陳仕朋過關

過去7年選秀出產6名第一指名的高中投手，富邦悍將范玉禹今年在二軍沉潛；獅隊陳韻文養不成先發，轉為終結者；中信兄弟陳琥僅在菜鳥年投完一軍整季，今年從春訓就在王建民訓練營「打掉重練」，重返一軍之日仍遙遙無期。

古林原被看好本季站穩獅隊輪值，卻在上月26日就拉傷腹斜肌，至少要休4週。代總教練林岳平表示，從育成角度來看，古林這3年的身體結構慢慢變強，也有看到進步，但要學習在比賽中配速，不是每球都要催上最速152公里，要能控制均速在145公里左右。

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日職培育高中大物投手也小心翼翼，去年獲第一指名的佐佐木朗希、奧川恭伸，即便天賦滿點，奧川僅在二軍正規賽投4場、6.2局；佐佐木5月底曾擔任打擊練習投手，一度飆出160公里，卻因身體狀況跟不上重新來過，目前尚未在二軍亮相。

台灣高中出身的投手站穩輪值少，悍將球探沈鈺傑認為，成為先發投手有很多條件，培養和訓練難度都不小，要有很多人做整體規劃，球員也要知道自己必須做什麼。

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