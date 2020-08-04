戴后超級任務失敗 累喊打1休1

小戴近5個月未打高強度比賽，連兩天硬戰男選手，罕見出現力不從心的感覺。（國訓中心提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕世界球后戴資穎前天在模擬東京奧運對抗賽首戰與林家翾鏖戰3局後，體力大受影響，昨以18：21、16：21不敵國家隊陪練員蔡傑皓。小戴認為，未來可接受再度對決男將，但必須打1天、休1天，否則身體難以負荷。

球后戴資穎挑戰男選手第2戰，體力難負荷，不敵國家隊陪練員蔡傑皓（右）。連操2天的她表示可接受再度對決男將，但必須打1天、休1天。（國訓中心提供）

硬戰連2天 不敵陪練員蔡傑皓

模擬東京奧運對抗賽

教練賴建誠評估，依林家翾的實力，必須讓戴資穎8分，而蔡傑皓每局則讓3分，小戴開玩笑表示：「這樣的讓分太少，我失誤一多，3分一下就花光了。」

5個月未打高強度比賽

戴資穎過去在國際賽若打進決賽，得連5天出賽，但女單選手球質、速度都不如男選手，她打起來較得心應手，體能可快速恢復。

罕見力不從心 自認狀況不好

世界羽聯（BWF）停賽多時，戴資穎近5個月未打高強度比賽，這次連兩天輪番與力量、速度都占優勢的男選手對抗，罕見出現力不從心的感覺。她表示：「我第一場打完後，按摩很久才讓身體變得舒適，也感受到物理治療師特別出力；但因身體狀況不好，這場確實打不好。」

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男雙部分，世界排名第7的李洋／王齊麟昨以21：11、23：21擊敗李哲輝／楊博軒，在模擬賽取得2勝1敗，與楊博涵／盧敬堯、李哲輝／楊博軒戰績相同，經比較得失局後，麟洋配摘下金牌。

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