東奧模擬賽》19歲魏泰陞 跑贏「台灣最速男」

男子200公尺項目魏泰陞（右）以生涯最佳20秒97奪金，葉守博（左）居次，楊俊瀚（中）落居第3。（國訓中心提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕模擬東京奧運對抗賽田徑項目昨登場，19歲小將魏泰陞在男子200公尺以生涯最佳20秒97奪金，葉守博21秒03居次，「台灣最速男」楊俊瀚則以21秒33落居第3。

男子110公尺跨欄決賽，陳奎儒（右）以13秒89險勝楊尉廷（左）的13秒90。（國訓中心提供）

男子200M奪金 楊俊瀚第3

魏泰陞是楊俊瀚台體大的學弟，也是去年世大運、雅加達亞運國手。前年他在亞青賽跑出個人最佳的20秒99，昨再創佳績。他表示，由於楊俊瀚前段時間當兵、中斷訓練，並不在最佳狀態，能擊敗他也沒太多興奮的感覺，「如果是在學長有正常訓練下擊敗他，才算是真正的贏。」

奧運受疫情影響而延期，楊俊瀚決定在6月8日提早當兵，直到7月才恢復正常訓練，現在狀態是可以跑完一趟，但若多跑幾次，可能也吃不消，他說：「這趟在自己預期之內，原本以為出發就要下課了，但有慢慢追上，找回過去比賽的感覺。」

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對於被學弟魏泰陞超越，楊俊瀚認為，學弟一直都很努力投入訓練，也做足功課，接下來年底的比賽，大家都有機會，而他也會把重心擺在年底的全國錦標賽。

陳奎儒起跑不順 0.01秒險勝

男子110公尺跨欄決賽，陳奎儒以13秒89險勝楊尉廷的13秒90，但他對成績不太滿意，認為起跑節奏有點亂，他無奈地說：「真的要抱著起跑架睡覺了！」

陳奎儒表示，現在比賽很少，每次出賽都很期待，但成績出來總令他傷心，「因為對明年奧運抱有期待，腦袋總是想太多，這段時間會持續調整起跑的問題。」

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