4傳奇投進名人堂 故事從1931年說起

郭泰源（右一）、李憲宗（中）親自出席台灣棒球名人堂頒證儀式，吳明捷和莊勝雄分別由外甥鍾志正（左二）和妹妹莊珮君（右二）代表。（台灣棒球名人堂提供）

〔記者吳清正／台北報導〕台灣棒球名人堂昨舉行頒證儀式，今年共有吳明捷、李憲宗、莊勝雄和郭泰源4位跨世代名投入選，親自出席的李憲宗和郭泰源並在會後舉辦簽名會，吸引大批球迷參與。

台灣棒球名人堂

吳明捷就讀早稻田大學期間，曾奪得東京六大學打擊王。 （台灣棒球名人堂提供，記者吳清正翻攝）

旅日的莊勝雄由妹妹莊珮君代表出席，並透過影片表達感謝；已過世的吳明捷於1931年以王牌投手兼第4棒，帶領嘉義農林打進甲子園，贏得亞軍創下台灣球隊最佳戰績紀錄，昨由外甥鍾志正代表，吳明捷的兒子吳盛廣也錄製影片致詞。

7年已28人入選

台灣棒球名人堂於2014年成立，7年來已有28人入選，今年首度結合體育署舉辦的2020台灣產業博覽會活動。今天將在松山文創園區多功能展演廳舉辦名人論壇座談系列首發，邀請李憲宗和林敏政開講，從他們的棒球人生，認識了解台灣5、60年代的棒球發展故事，搭配資深媒體人楊武勳、蘇嘉祥，以南英棒球大前輩葉國輝，帶領球迷認識台灣棒運的發展。

此外，搭配頒證儀式舉行的「名人特展」，今年選在桃園龍潭名人堂花園飯店的棒球名人堂7樓，除了莊勝雄和郭泰源旅日期間的相關文物，吳明捷的後代將空運他早稻田大學球衣參展，還有李憲宗在亞錦賽精采表現的照片，球迷可免費參觀。

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