80年代極品 莊勝雄郭泰源吐露真情

莊勝雄創旅日投手最快50勝紀錄。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕1980年代並稱台灣隊兩大王牌的莊勝雄、郭泰源，攜手入選台灣棒球名人堂，郭泰源表示，這是開始、不是結束，將繼續為台灣棒球貢獻一己之力；旅日的莊勝雄因武漢肺炎疫情不克回台，透過影片表達感謝並鼓勵後進。

郭泰源出席台灣棒球名人堂表彰儀式，妻子張瓊姿（中）與女兒到場觀禮。 （中央社）

現任富邦悍將顧問郭泰源表示：「棒球給了我一切，我會貢獻一切回饋台灣棒球，繼續為棒球加油。現在國內職棒還有很多要努力的地方，但是已漸漸上軌道，希望也能為基層棒球盡一份心力。」

郭泰源（記者吳清正攝）

郭泰源的太太張瓊姿和大女兒也出席頒證儀式，分享榮耀時刻，他特地向家人表示：「很少在公開場合講感性的話，今天家人和我一起來，很謝謝你們，尤其女兒受到的壓力比我還大，從選手到教練，經過的風風雨雨，感謝有你們的支持。」台下的女兒也馬上回應：「爸爸，我愛你。」

莊勝雄說，棒球生涯一路走來，得到許多人的支持和照顧，沒有他們就沒有今天的莊勝雄，如今能獲得名人堂的肯定，證明沒有白走這一遭，心中的感謝之情難以言喻。

莊勝雄並表示，自己的條件並不好，沒想到可以在國際賽為國爭光，也在職棒有一些成就，因此要告訴所有後輩，永遠不要懷疑自己，只要設定目標並全力以赴，一定會有所成，也希望疫情趕快結束，能回到台灣和大家見面。

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