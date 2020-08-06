8.1局無安打刷存在感? 澤村賞名將客氣了

本季轉戰樂天的名投涌井秀章，開季6連勝。（取自樂天IG）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕只差2個出局數！樂天金鷲34歲名投涌井秀章，昨對衛冕軍軟銀差點投出隊史首次無安打比賽，雖在9局上1出局不幸破功，最終仍以132球演出1安打完封，本季轉戰樂天大回春，狂掃開季6連勝。

面對日本一3連霸的強敵軟銀，涌井開賽飆16上16下，6局上投出第1次保送，9局上眼看再抓2出局就能寫球團紀錄，卻被代打的川島慶三敲中外野安打，但涌井仍穩住陣腳，連續三振今宮健太、柳田悠岐，以6：0收下完封勝。

涌井指出，「一開始沒注意到，只是比賽中大家都沒靠過來，我才知道。」對於錯過無安打，他認為棒球就是這樣，「但我想終於讓大家記住我的名字了。」

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涌井是2009年經典賽日本隊冠軍成員，那年也奪下澤村賞，去年在羅德僅繳3勝7敗，季後樂天用金錢交易網羅，一度有批判聲浪，未料他大復甦，開季先發7場奪6勝0敗，防禦率僅2.33，助隊戰平軟銀並列洋聯龍頭。

央聯也上演藤浪晉太郎在甲子園大戰巨人戲碼，他猛飆157公里苦撐8局，卻敗在6局上自己的失誤，單局狂掉3分非責失，加上打線遭巨人20歲強投戶鄉翔征強鎖，終場以1：4輸球，藤浪復活後連續好投，仍3戰3敗，相隔2年的勝投尚未開張。

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